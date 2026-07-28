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Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası kıyı bölgelerine tsunami uyarısı yapıldı. 48 bin hanede elektrik kesintisi meydana gelirken, nükleer santrallerde anormallik gözlenmedi.

Japonya'da merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kıyı kesimlere yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre deprem yerel saatle 16.27'de 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Kumamoto'nun yanı sıra Nagazaki, Kagoshima, Fukuoka ve Saga eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisi ve maddi hasar

Deprem, ilk belirlemelere göre yaklaşık 48 bin hanede geçici elektrik kesintisine ve bazı bölgelerde maddi hasara yol açtı. Kyushu Elektrik Şirketi, Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali ile Saga eyaletlerindeki Genkai Nükleer Santrali'nde herhangi bir anormallik gözlenmediğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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