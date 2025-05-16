Japon Barış Elçisi Dolmabahçe'de Anlaşma İçin Dua Etti

Japon barış elçisi Dolmabahçe'de dua etti

İSTANBUL - İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi Junsei Tarasawa anlaşma sağlanması için dua etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. Dünyanın gözü İstanbul'dayken, turistler barış görüşmelerine odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki Japon barış elçisi Junsei Tarasawa de anlaşma sağlanması için dua etti. O anlar ise kameraya yansıdı.