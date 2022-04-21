Sahibi göremedi... Afyon'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu

Haberi olmadığı traktörün sahibi oldu

ŞANLIURFA - Afyon'da çalınan traktör jandarma tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu. Traktörün sahibinin öldüğünü belirleyen jandarma ekipleri, oğlunu arayıp haber verdi. Babasının traktöründen hiç haberi olmadığı öğrenilen şahıs, çekiciye yükleyip memleketine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi Siverek ilçesi Yoğunca kırsal Mahallesinde genel kontrol gerçekleştirdikleri sırada park halindeki plakasız bir traktör dikkatlerini çekti. Traktörün kontrollerini yapan ekipler, 26 yıl önce Afyon'da kalıntı kaydı oluşturulduğunu öğrendi. Traktöre el koyan ekipler, Afyon nüfusuna kayıtlı sahibinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Traktör sahibine ulaşamayan ekipler, oğlunu arayarak çalıntı traktörlerini bulduklarını söyledi. Babasının traktörü olduğunu ve çalındığını bile bilmeyen şahıs, Siverek ilçesine giderek çekiciye yüklediği traktörü memleketine götürdü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa