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Jandarmanın Havadaki Gözü 'Cayrokopter' ile Otoyolda Trafik Denetimi

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Mersin'de jandarma, 'Cayrokopter' adlı hava aracını kullanarak Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Siren sistemi ve görüntü kaydedebilme özelliği ile denetimlerde emniyet şeridi ihlalleri gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Jandarmanın havadaki gözü 'Cayrokopter' ile otoyolda denetim

MERSİN - Mersin'de jandarmanın havadaki gözü olarak filoda yer alan 'Cayrokopter' desteğiyle otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması siren sistemi bulunan, görüntü kaydedebilen ve yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip, pervaneli döner kanatlı hava aracı Cayrokopter ile Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Yapılan çalışmada emniyet şeridi ihlali, banketler üzerinde duraklama, park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Cayrokopter'in yanı sıra jandarmanın 4 otoyol timi, 1'er adli ve motosiklet timiyle gerçekleştirilen denetimde 113 araç ile 215 şahsın sorgusu yapıldı.

Jandarmanın bir süredir hizmetinde olan Cayrokopterlerin hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınları gibi konularda da kullanıldığı belirtildi. Daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edilmesine imkan sağlayan hava aracıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Jandarmanın Havadaki Gözü 'Cayrokopter' ile Otoyolda Trafik Denetimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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