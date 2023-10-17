Jandarmanın deprem bölgesindeki faaliyetleri bu dergide toplandı

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar Türkiye Tek Yürek teması il Jandarma Dergisi'nde yayımlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar Türkiye Tek Yürek teması il Jandarma Dergisi'nde yayımlandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 6 Şubat depremini ve sonrasında yürütülen çalışmaların yer aldığı Türkiye Tek Yürek temalı özel sayı Jandarma Dergisi'ni takdim etti.

Dergide deprem bölgesinde görev alan Vali Yiğitbaşı'nın çalışmalarına da yer verildi. - AFYONKARAHİSAR