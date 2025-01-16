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Jandarmadan Yaşlı Vatandaşlara Dijital Dolandırıcılık Eğitimi

Jandarmadan Yaşlı Vatandaşlara Dijital Dolandırıcılık Eğitimi
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Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek dijital dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı. Ziyaretler, güvenlik bilincini artırmayı ve yaşlılara destek olmayı amaçlıyor.

Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek dijital dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hal hatır sordu. Ziyaret sırasında vatandaşlara telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma yetkilileri, yaşlı vatandaşların yanında olduklarını hissettirmek ve güvenlik konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Yaşlı vatandaşlar, jandarma personelinin bu duyarlı yaklaşımından memnun olduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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