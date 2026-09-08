Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında İ.T'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin Yahşihan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu

Genç kadın silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu
Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Alevlerin arasında kalan yaşlı çift feci şekilde can verdi
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Barış sinyalleri havada kaldı! Şehir merkezini bombaladılar
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar