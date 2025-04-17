Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf! Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat içinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu darbesi: 24 saatte 27 şüpheli gözaltına alındı

AYDIN - Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 saat içerisinde 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği özverili ve kararlı çalışmalarla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü'nün sahadaki titiz ve planlı operasyonları suçla mücadeledeki profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyarken, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 24 saat içerisinde 27 şüpheli yakalandı. Faaliyette; 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 adet kenevir bitkisi, 10 adet sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 bin TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.