Gaziantep'te Jandarma’dan Öğretmen ve Öğrencilere Sosyal Medya Eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmen ve öğrencilere sosyal medya kullanımı hakkında eğitim verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesi Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerine sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında eğitim verdi. Eğitimde, 'siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar" konularına değinilirken eğitimin ardından öğrencilere Jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - GAZİANTEP