Jandarmadan Motosiklet ve Traktör Sürücülerine Bilgilendirme
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, motosiklet sürücüleri için aşırı hız ve güvenlik ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verirken, traktör sahiplerine de ROPS sistemi ve görünürlük artırıcı ekipmanlar konusunda bilgilendirme yaptı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet ve traktör sürücülerine bilgilendirmede bulundu.
Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Kuyucak Belenova Sosyal Tesisleri önünde Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet grubunun 6 üyesine aşırı hız, kask ve reflektifli yelek kullanmaları konularında bilgilendirmede bulundu. Sarıcaova Mahallesi'nde ise 32 vatandaşa traktörlerde ROPS (Rollover Protection System) sistemi, gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör ve sarı flaşör lamba takılması konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN