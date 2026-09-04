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Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu

Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu
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Adana’da 2 araçta 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 araçta 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarması ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda TAG Otoyolu üzerinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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