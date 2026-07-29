Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Düzce'de kozmetik ve temizlik adı altında faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Düzce'de ikamet eden 2 şüpheli şahsa ait, kozmetik/temizlik adı altında kurmuş oldukları işletmede, kaçak alkollü içki yapımında kullanmak maksadıyla ürettikleri etil alkolleri, "Alkol Bazlı Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici" adı altında Türkiye geneline kargo yolu ile teslim yöntemiyle dağıtım ve satışının yapıldığı tespit edildi.

Zanlıların faaliyetlerine yönelik yaklaşık 2 ay süreyle takip gerçekleştirilirken, Düzce ilindeki depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 44 bin 150 litre etil alkol, 15 bin 800 adet kapak, 94 bin 400 adet etiket, 5 bin 780 adet paketleme kolisi, 5 adet 10 bin litrelik plastik tank, 4 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet 2 bin litrelik distilasyon (damıtma) kaynatma kazanı, 2 adet doldurma ünitesi ve 1 adet paket sarma makinesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı