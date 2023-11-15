Jandarmadan dron destekli güvenlik uygulaması

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şerit ihlallerinin en çok yapıldığı Çorum-Osmancık Karayolu üzerindeki Kırkdilim virajlarında dron ve kamera destekli denetimler gerçekleştirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şerit ihlallerinin en çok yapıldığı Çorum- Osmancık Karayolu üzerindeki Kırkdilim virajlarında dron ve kamera destekli denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kural ihlalinde bulunan sürücülere idari yaptırım uygulanırken, yapılan hatalı sollamaların sonrası karşılıklı çarpışma ve yoldan çıkma şeklinde meydana gelen kazaların daha çok ölüm ve ağır yaralanmalar ile sonuçlandığı, meydana gelen bu kazalar esnasında emniyet kemerinin de bağlı olmaması ölüm ve ağır yaralanma riskini arttırdığı konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Arkadan çarpmalarda, çarpan aracın öndeki aracın altına girmesini önlemek üzere kamyon, çekici, tanker gibi araçların arka kısmına takılan çeşitli şekil ve boyutlarda ki arka koruma çerçevesi olmayan veya mevzuata uygun durumda bulundurmayan araç sahiplerine de gerekli idari yaptırımlar uygulanarak araçları trafikten men edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, "Trafikte "1" Can Kaybı Bile Fazladır" anlayışı ile denetimlerin devam edeceği duyurulur. - ÇORUM