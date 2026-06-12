Vali Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümünü Kutladı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca yürüttüğü hizmetleriyle devletimizin en önemli kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Valimiz Sayın Aydın Baruş, görevleri başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad etti. Milletimizin emniyeti, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan tüm jandarma personelimize çalışmalarında başarılar diliyor, Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı