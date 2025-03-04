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Jandarma, Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Ederek Destek Sağlıyor

Jandarma, Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Ederek Destek Sağlıyor
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Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinliyor ve destek sağlıyor. Ziyaretlerin amacı, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri köylerde bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri sorumluluk alanındaki köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sorunları ve isteklerini dinleyerek, onlara karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı yalnız olmadıkları ve her zaman destek sağlanacağı hatırlatılıyor.

Yetkililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Köylerde tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımızla irtibat kurmada aksaklık yaşanmaması, yalnız olmadıklarını göstermek ve "Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir" düsturuyla her zaman jandarmanın hatırında olduklarını bilmeleri maksadıyla yaşlılarımız ziyaret edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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