Jandarma Trafik Güvenliği İçin Havadan Denetim Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını cayrokopter ile havadan denetledi.

Edinilen bilgilere göre; jandarma ekiplerinin il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu çerçevede, Konya- Eskişehir karayolunda havadan denetim gerçekleştirildi. Ekipler, kural ihlali yapan araçları cayrokopter ile tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen noktalarda durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı. Hava denetimine, Afyonkarahisar Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katılım gösterdi.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR