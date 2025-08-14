Jandarma Trafik Güvenliği İçin Havadan Denetim Gerçekleştirdi

Jandarma Trafik Güvenliği İçin Havadan Denetim Gerçekleştirdi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla Konya-Eskişehir karayolunda cayrokopter ile havadan denetim yaptı. Kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek durduruldu ve cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre; jandarma ekiplerinin il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu çerçevede, Konya- Eskişehir karayolunda havadan denetim gerçekleştirildi. Ekipler, kural ihlali yapan araçları cayrokopter ile tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen noktalarda durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı. Hava denetimine, Afyonkarahisar Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katılım gösterdi.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
