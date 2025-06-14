Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta coşkuyla kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü Yozgat'ta coşkuyla kutlandı
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Yozgat'ta Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü programı coşkuyla kutlandı.

Yozgat'ta Türk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü programı coşkuyla kutlandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programa protokol üyeleri katıldı. Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç programın açılış konuşmasında "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz" dedi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Aşılmaz dağların aşanı, girilmez denilen çatakların basanı, Türk milletinin merhameti, Türk milletinin cesareti, Türk milletinin sarsılmaz yüreği kahraman Türk Jandarması. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; bu günlerimizde emeği olan bütün vatan erlerini selamlıyor, kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü olan bugünde kahraman Türk Jandarmasının kuruluş gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kurulan stantlarda Jandarma personelinin kullandığı cihaz ve ekipmanlara yer verildi. Komando ekiplerinin silah gösterisi sunduğu ve arama kurtarma köpeklerinin marifetlerini sergilediği programı her yaştan katılımcı ilgiyle izledi. Programda şarkılar seslendirildi ve halk oyunu gösterileri yer aldı. Arama kurtarma köpeklerine ve askeri teçhizata yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, köpeklerle fotoğraf çektirdikten sonra cihazları inceleyerek bilgi aldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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