Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Elmas, 1 Heykel ve 194 Bronz Sikke Ele Geçirildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 elmas, 1 bronz heykel ve 194 bronz sikke ele geçirildi. Soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda bir şahsın satmak için hazırladığı tarihi eser değerinde 1 elmas, 1 heykel ve 194 bronz sikkeyi ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tepebaşı ilçesinde edilen operasyonla yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 1 bronz heykel, 194 bronz sikke, 1 elmas ele geçirildi. Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.