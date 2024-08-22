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Jandarma Sakarya'da uyuşturucuya geçit vermiyor

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram bonzai, 200 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Son bir haftada ise 59 şahıs yakalandı ve 5'i tutuklandı.

Jandarma Sakarya'da uyuşturucuya geçit vermiyor

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram bonzai, 200 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Söğütlü ilçesi Türkbeylikkışla Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda; 2 kilogram bonzai, 200 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 113 adet tabanca fişeği ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin İ.B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Son bir haftada 59 şahıs yakalandı

Öte yandan, son bir hafta içerisinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam yakalanan şüpheli sayısı 59'a çıktı. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa Söğütlü Sakarya 3.Sayfa Güncel Haberler

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