Jandarma personeline "Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili" eğitimi - Haberler

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Jandarma personeline "Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili" eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma personeline 'Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili' eğitimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele, Anadolu Üniversitesinde "Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili" konusunda eğitim verildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele, Anadolu Üniversitesinde "Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili" konusunda eğitim verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın emrinde görevli 96 personele 14-24 Nisan tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sevil Bayçu "Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili" konusunda eğitim verdi.

İlerleyen zamanlarda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen her türlü görev esnasında tüm personelin, kişiler arası iletişim ve beden dili konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması ve mevzuatın kendisine tevdi ettiği her türlü görevi eksiksiz olarak yerine getirebilmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak eğitim faaliyetlerine devam edileceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Beden Dili, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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