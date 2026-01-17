Sivas'ta jandarmadan öğrencilere karne sürprizi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Zara ilçesinde ilkokul öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Zara İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Korkut Gümüşay İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen etkinlikte 11 ilkokul öğrencisi ile 1 özel eğitim öğrencisine çeşitli hediyeler takdim edilirken, jandarma personeli çocukların karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, çocukların mutluluğuna eşlik etti. - SİVAS