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Jandarma'nın Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Jandarma'nın Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
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Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular ve diğer suç unsurları detaylandırıldı.

Jandarmadan 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda H.T.K. ve D.Ç.isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1050 gram sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, 778 gram sentetik uyuşturucu, 407 mililitre sıvı amfetamin, 51 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 25 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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