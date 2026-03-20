Çeşme'de jandarmadan anlamlı bayram jesti

Çeşme otoyol gişelerinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülere şeker ikram ederek bayramlarını kutladı ve trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir'de Çeşme otoyol gişelerinde jandarma ekipleri durdurdukları sürücülere şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun artması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Otoyol Jandarma ekibi, bir yandan sürücülerin güvenliğini sağlarken diğer yandan da bayramın manevi atmosferini yollara taşıdı. Çeşme otoyol gişelerde durdurulan araç sürücüleriyle kısa süreli sohbet eden jandarma personeli, bayram tebriğinde bulunarak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülerden teşekkür

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade eden sürücüler, hem yapılan denetimlerin hem de ikram edilen şekerlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bayram yolculuğunda karşılaştıkları bu sıcak yaklaşımın moral verdiğini dile getiren vatandaşlar, uygulamanın örnek olduğunu söyledi.

Trafik güvenliği ön planda

Yetkililer, bayram süresince sürücülerin trafik kurallarına uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve uzun yola çıkmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyarılarını yineledi. Jandarmanın, bayram boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
