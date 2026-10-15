Jandarma, Eyüpsultan Kemerburgaz'da su baskınında mahsur kalanları botla kurtardı

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İstanbul Kemerburgaz'da jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları çatılardan geçerek buldu. Güvenliklerinden emin olduktan sonra vatandaşları sıraya sokan jandarma tahliye etti. Botla tahliye edilen vatandaşlar kurtarıldıktan sonra jandarmaya sarıldı.

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da Mithatpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yağmurun etkisiyle su baskını yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, bulundukları binaların çatısına çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ise çatılardan geçerek vatandaşları buldu. Vatandaşların durumlarını soran jandarma ekipleri ardından selzedeleri sırayla bota aldı. Vatandaşların güvenliğini sağlayan ekipler, botla vatandaşları uygun bir noktaya çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı