Haberler

Jandarma Ekipleri, Yol Kenarındaki Yavru Köpekleri Kurtardı

Jandarma Ekipleri, Yol Kenarındaki Yavru Köpekleri Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma ekipleri, karayolu kenarında çuvalla bırakılan iki yavru köpeği kurtararak Muş Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Karayolu kenarına çuvalla bırakılan iki yavru köpek jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yol kenarına bırakılan yavru köpekler bulundu.

15 Eylül 2025'te Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılan devriye faaliyetinde, yol kenarında hareket eden bir çuvalı fark eden ekipler durumu kontrol etti. Yapılan incelemede çuval içerisinde henüz birkaç haftalık olduğu değerlendirilen iki yavru köpek tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yavru köpekler, Muş Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na teslim edilerek koruma altına alındı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.