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Jandarma ekipleri şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Jandarma ekipleri şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çine ilçesinde Şehit J. Uzm. Çvş. Muammer Keskin ve Şehit J. Uzm. Çvş. Süleyman Güneri'nin ailelerini Çine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çine İlçe Müftülüğü personeli birlikte ziyaret etti. Şehit J. Uzm. Çvş. Güneri'nin ameliyat olan kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, şehitlerin fedakarlığını ve ideallerini asla unutulmayacağını ifade ederek ailelere ziyaretlerini sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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