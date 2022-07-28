Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince Malatya 25.Kayısı Festivalinde 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Jandarma görevlileri ayrıca Akçadağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda da kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışması gerçekleştirip, 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yaptı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Malatya Çocuk 3. Sayfa Haberler

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