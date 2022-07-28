Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme

Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

 - Güncelleme:

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince Malatya 25.Kayısı Festivalinde 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yapıldı.

Jandarma görevlileri ayrıca Akçadağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda da kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışması gerçekleştirip, 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yaptı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title