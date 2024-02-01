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Jandarma'dan kaçak akaryakıtçılara operasyon

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak akaryakıtçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, büyük miktarda kaçak petrol türevi madeni yağ ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Jandarma'dan kaçak akaryakıtçılara operasyon

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak akaryakıtçılara geçit vermedi.

Jandarma ekiplerinin M.S. ve R.K. (23)'ün üretim tesislerine yaptığı operasyonda, 35 bin litre kaçak petrol türevi madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 adet taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 adet boş bidon, 40 adet IBC Tank, 2 adet folyo kapatma makinesi, 1 adet sıcak hava tabancası, 1 adet terazi, 1 adet santrafüj, 1 adet 1 tonluk demir ısıtma makinesi, 1 adet 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, 1 adet forklift ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diğer yandan ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının 20 milyon lira olduğu öğrenilirken, M.S. ve R.K'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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