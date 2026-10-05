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Jandarma Bayburt Aşağıçimağıl'da izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı

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Jandarma Bayburt Aşağıçimağıl'da izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı
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Bayburt'un Aşağıçimağıl köyünde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 dedektör, 1 kafa lambası, 3 kürek, 2 kazma, 1 levye, 5 metre halat ve 1 karabina ele geçirilirken 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'un Aşağıçimağıl köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.D. (37), S.D. (28), H.D. (54), K.D. (60), S.G. (71) ve R.T. (66) isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 1 kafa lambası, 3 kürek, 2 kazma, 1 levye, 5 metre uzunluğunda halat ve 1 adet karabina ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca kültürel mirasın korunmasına yönelik izinsiz kazı ve tarihi eser ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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