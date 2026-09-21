Jandarma Aydın genelinde eş zamanlı Çember-142 operasyonunda 31 şahıs yakaladı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen Çember-142 Operasyonu'nda 31 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 17-19 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 77 unsur ve 213 personel katıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0-2 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 2-5 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 1 ve 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu suçundan aranan 4, hırsızlık suçundan aranan 3, yaralama suçundan aranan 2, cinsel saldırı suçundan aranan 1 ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan 1 şahıs bulunduğu belirtildi. Diğer suçlardan aranan 6 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 14 şahıs da operasyon kapsamında yakalandı. Çember-142 Operasyonu kapsamında yakalanan toplam 31 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı