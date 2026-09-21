Jandarma Aydın genelinde eş zamanlı Çember-142 operasyonunda 31 şahıs yakaladı

Jandarma Aydın genelinde eş zamanlı Çember-142 operasyonunda 31 şahıs yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 17-19 Eylül 2026'da il genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-142 Operasyonu'nda 31 şahıs yakalandı. Operasyona 77 unsur ve 213 personel katılırken, yakalananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen Çember-142 Operasyonu'nda 31 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 17-19 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 77 unsur ve 213 personel katıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0-2 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 2-5 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 1 ve 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu suçundan aranan 4, hırsızlık suçundan aranan 3, yaralama suçundan aranan 2, cinsel saldırı suçundan aranan 1 ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan 1 şahıs bulunduğu belirtildi. Diğer suçlardan aranan 6 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 14 şahıs da operasyon kapsamında yakalandı. Çember-142 Operasyonu kapsamında yakalanan toplam 31 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.