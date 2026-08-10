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Eskişehir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 84 Bin 227 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Eskişehir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 84 Bin 227 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente getirilen yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente getirilen yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde büyük bir operasyona imza attı. İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların Eskişehir'e getirileceği bilgisini alan ekipler, fiziki ve teknik takip başlattı. Tepebaşı ilçesinde belirlenen bir otomobil, 5 Ağustos 2026 tarihinde durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan detaylı aramalarda, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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