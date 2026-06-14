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Jandarma ekiplerinden 187. kuruluş yıl dönümü etkinliği

Jandarma ekiplerinden 187. kuruluş yıl dönümü etkinliği
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Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında ekipler, tarihi Saat Kulesi çevresinde siren ve ışıklarla özel bir görsel oluşturdu. Asayiş araçları ve motosikletli timlerin katılımıyla renkli anlar yaşandı.

Çorum'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ekipler, tarihi Saat Kulesi çevresinde siren ve ışıklarla özel bir görsel oluşturdu.

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, kentin simge yapılarından tarihi Saat Kulesi çevresinde bir araya gelen jandarma ekipleri meydanda dikkat çeken görüntülere imza attı. Kule etrafında konuşlanan jandarma asayiş araçları ile motosikletli trafik timleri, çakarlı lambalarını yakarak meydanı aydınlattı. Jandarma personelinin aldığı nizam ve motosikletli timlerin geçişi renkli anlara sahne oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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