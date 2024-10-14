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"Jahrein" adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından müstehcenlik suçundan gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç tahliye edildiğini duyurdu. Sonuç, sosyal medya hesabından "Tahliye" notuyla çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından tahliye olduğunu duyurdu. Jahrein, geçtiğimiz ay Antalya'da müstehcenlik suçu nedeniyle tutuklanmıştı.

'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Jahrein tahliye haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, Jahrein'in çocuğuyla birlikte bir karesi yer aldı. Jahrein, 13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da sosyal medya ünlüsü iki kişi, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan isimlerden birinin Jahrein ismi ile tanınan Ahmet Sonuç olduğu ortaya çıkmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: X sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Medya Ahmet Sonuç Antalya 3-sayfa Hukuk Yaşam Medya

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Yorumlar (5)

Ararat Arat:

al işte sapıklar o yüzden cesaret buluyor

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KAZİM Uzunöz:

ya bu devlet komedi resmen niye sokuyon niye çıkarıyon neyin gündemini değiştiryon

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İbrahim Demirel:

Yarın yine binlerce kişi bu adamı takip etmeye, yaptıklarını normalmiş gibi göstermeye devam edecek. Kimse ağlamasın hakettiğini yaşıyor bu topluluk, bu millet bunu istiyor.

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Sihirbazın Çırağı:

Demek ki Cezası yok, güle güle iyi günlerde kullanın millet. Baldız baldan tatlıdır diye söze başlayıp Rasim gibi koşturmalı boşnak şarkısı diye devam edebilirsiniz. O lafı edenin Nagehan gibi eşi oluyor siz ve kanal kanal gezip para kazanıyor hepinizden fazla. Siz de onlar gibi saygı görmek istiyorsanız siz de onların yaptığını yapmayı düşünebilirsiniz.

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Yilmaz Tasdemir:

Ya ben o polislere acıyorum canları pahasına yakalayıp adalete teslim ediyor lar adamlar haftası dolmadan dışarıdalar o polislerin emeklerine canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadeleye saygı olsun

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