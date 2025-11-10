Haberler

İznik'te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi

İznik'te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin toplayan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadı için İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuklu pilav yedi.

8 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 işçi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
