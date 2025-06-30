İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: 43 Bin Lira ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yeşil Cami Mahallesi Küme Evleri civarında ardı ardına operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda M.T. ve S.İ.'nin evinde yapılan aramada 526 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Aynı bölgedeki başka bir çalışmada ise M.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında 11 gram metamfetamin, hassas terazi, 5 mermi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 2 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan M.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA