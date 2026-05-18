Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 26 ara yakalamada, 38 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından 12 Mayıs tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

