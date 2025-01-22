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İznik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

İznik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hasan Sarı hayatını kaybederken, eşi Hatice Sarı ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, İznik ilçesine bağlı Hisardere Mahallesi Bayındırdibi Kösen Kaya mevki yolunda meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Hasan Sarı (57) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedmesiyle metrelerce yüksekten şarampole devrildi. Hasan Sarı kaza yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan eşi Hatice Sarı (52) ise ağır yaralı halde İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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