İznik'te Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadına Komşuları Yardım Etti

Bursa'nın İznik ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 66 yaşındaki kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Kanlar içinde kalan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 8 Mart'ta İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşine gitmek üzere evinden çıkan Ömriye Erdoğan'ın (66) çevresini bir anda 7 sahipsiz köpek sardı. Elindeki bastonuyla köpekleri kovmaya çalışan yaşlı kadın, çevredekilerden yardım istedi. Bir anda yaşlı kadının üzerine atlayan köpekler, 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Şans eseri yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir komşusu hemen müdahale ederek kadını köpeklerin elinden kurtardı. Kanlar içerisinde kalan kadın, özel araçla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olayın ardından yaşlı kadının oğlu Mehmet Erdoğan, "Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00 civarında, annem başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Altı veya yedi köpekten bahsediyoruz. Olayı gören bir komşumuz hemen müdahale etti. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Başıboş köpeklerin toplanıp barınağa gönderilmesini istiyoruz. Mahallemizde yaşlı kadınlar ve çocuklar tek başlarına dışarıda gezemez oldu. Kimsenin başına büyük bir hadise gelmeden, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç gündür hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Ömriye Erdoğan yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, "Evden çıkıp kardeşime gitmek üzereyken yedi tane köpek etrafımı sardı. Elimdeki baston bir işe yaramadı, kırıldı ve kendimi savunamadım. Neyse ki komşum çığlıklarımı duyup gelip beni kurtardı. Komşularım olmasaydı, belki de kurtulamazdım" dedi.

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin mahalledeki güvenliği tehdit ettiğini, toplanarak barınağa gönderilmesi ve bölgedeki güvenliğin artırılması talebini dile getirdi. - BURSA