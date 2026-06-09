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Tırlar çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü

Tırlar çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü
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Bursa'nın İznik ilçesinde iki kömür yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tırların çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Boyalıca Mahallesi Kocaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Giresun'a kömür taşımak üzere yola çıkan Mustafa Hiçdurmaz yönetimindeki 45 ALE 814 plakalı tır ile oğlu Şahin Hiçdurmaz'ın kullandığı 13 AAT 723 plakalı kömür yüklü tır, Orhangazi-İznik istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.

İddiaya göre, önde seyreden Mustafa Hiçdurmaz'ın kullandığı tır kazayı hasarsız atlatırken, arkadan gelen ve Şahin Hiçdurmaz'ın kullandığı tırda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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