Haberler

Çiftçiler traktörleriyle yangın bölgesine koştu

Çiftçiler traktörleriyle yangın bölgesine koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde çöp depolama tesisinde çıkan yangın, orman ve makilik alana sıçradı. Ekipler karadan ve havadan müdahale ederken, çiftçiler traktörleriyle destek verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki orman ve makilik alana sıçradı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler seferber olurken, çiftçiler de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki orman ve makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için karadan yoğun mücadele yürütülürken, tarlalarını ve ormanlarını korumak isteyen çiftçiler de traktörleriyle ekiplere destek verdi. Bazı çiftçiler su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılırken, bazıları ise traktörleriyle su taşıdı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri, peş peşe gerçekleştirdikleri sortilerle alevlerin ilerleyişini durdurmak için kritik noktalara su bıraktı. Karadan yürütülen yoğun çalışmalara havadan verilen destek, ekiplerin müdahalesini önemli ölçüde güçlendirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Trump, Ankara'da masaya gelecek en önemli konulardan birini açıkladı: Görüşeceğiz ve sanırım başaracağız

Trump, Ankara'da masaya gelecek en önemli konulardan birini açıkladı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Kimse görmedi ama, rezilliği anbean kaydedildi
ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak

Teknoloji devi firma binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Türkiye'de amatör balıkçı yakaladı