Bursa'da iftara dakika kala feci kaza: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletliyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iftar saatine yakın meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, İznik-Orhangazi karayolu üzerinde, İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet F.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
