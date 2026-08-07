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İzmit'te İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

İzmit'te İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri ağır hasar alırken, diğeri yoldan çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede yol daralması nedeniyle sık sık kaza yaşandığı iddia edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlardan biri ağır hasar alırken, diğer otomobil yoldan çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Akmeşe yolu Sapakpınar mevkisinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ağır hasar alırken, savrulan diğer otomobil yoldan çıkıp bir ağacın önünde durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı Sapakpınar mevkisinde yol genişliğinin 8 metre olması gerekirken 5 metreye kadar düştüğü, güzergahın daralması nedeniyle bölgede zaman zaman kazaların meydana geldiği iddia edildi. Aynı noktada dün de benzer bir trafik kazasının yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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