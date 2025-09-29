İzmit'te Genç Yaya Polis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Körfez D-100 Karayolu İstanbul istikametinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İzmit'te sinema eğlencesinden dönen Kadir Miraç Göker (17), iki arkadaşıyla birlikte otobüsten indikten sonra Hacıosman Mahallesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi yönüne geçmek istedi. D-100 Karayolu'na çıkan Kadir Miraç Göker, İstanbul istikametine gitmekte olan ve kendisini son anda fark eden polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Miraç Göker hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ