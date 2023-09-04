İzmit'te Ev Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

İzmit'te bir evin bahçesinde oturan Cansever K., tespit edilemeyen bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Yaralanan kişi tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİTte, evinin bahçesinde oturan Cansever K., tespit edilemeyen bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Yaralanan Cansever K. tedavi altına alınırken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, İzmit Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde oturan Cansever K., otomobille gelen bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, tanıkların ifadesini aldı. Silahı kimin ateşlediği henüz bulunamadı. Polis ekipleri, şüphenin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)