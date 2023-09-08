İzmit'te Eşi Ayak Bileğinden Vurulan Kadın Şikayetçi Olmadı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

İzmit'te bir kadın, eşi tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu. Ancak kadın, şikayetçi olmadığı için şüpheli serbest bırakıldı.

İZMİT'te eşi Cansever K.'yi tabancayla ayağından yaralayan S.K., eşi şikayetçi olmayınca ve eylemin öldürmeye yönelik olmadığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Eylül tarihinde İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oturan Cansever K., tartıştığı eşi S.K. tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına alındı. Cansever K., kendisini eşinin vurmadığını, olayın kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyleyerek şikayetçi olmadı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada tabanca bulundu.

S.K., emniyetteki sorgusunda eşini vurduğunu itiraf ederken, araçtan çıkan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.K., eşinin şikayette bulunmaması ve olayın öldürmeye yönelik olmaması nedeniyle savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.