İzmit'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Şahsa 24 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Suat Çetin için 'eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay, Seka Park içindeki kafede meydana geldi. Suat Çetin tutuklanırken, Aynur Çetin tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 17 Ekim 2021'de Seka Park içindeki kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Çetin, iş yerine geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Suat Çetin, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Aynur Çetin'i 12 yerinden bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Suat Çetin tutuklanırken, Aynur Çetin tedavisinin ardından taburcu edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Suat Çetin'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Suat Çetin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada pişman olduğunu belirten Suat Çetin, tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmada mütalaa veren savcı, Suat Çetin'in 'eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi nedeniyle ertelendi.