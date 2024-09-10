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İzmit'te alacak verecek meselesi cinayeti: 13 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada ağabey ve kardeşi silahla vurarak öldüren 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada ağabey ve kardeşi silahla vurarak öldüren 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Eylül tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 2'si de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahipleri de olan toplam 13 kişiyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, işletme sahipleri Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kocaeli 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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