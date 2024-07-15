- İzmir Valisi Elban: "Can haviyle araziye kaçan 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde çıkan ve 1'i kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını kontrol altında. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bahçelerinde çalışma yapan vatandaşlarımızın yaptığı çalışma sırasında otluk alana bir ateş düşüyor ve bölgedeki makilik alan hızlıca tutuşmaya başlıyor. Evlerinden kaçan 8 vatandaşımızdan 5'ini tahliye edebildik. Ancak daha önceden can haviyle kurtulmak için araziye kaçan 3 vatandaşımıza ekiplerimizin aramasına rağmen ulaşılamadı ve maalesef cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı" dedi.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Maalesef 3 vatandaşımızın cesedine ulaştık"

Bölgeye gelerek incelemeler yapan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün bahçelerinde çalışma yapan vatandaşlarımızın yaptığı çalışma sırasında otluk alana bir ateş düşüyor ve bölgedeki makilik alan hızlıca tutuşmaya başlıyor. Bölgedeki yangına bir taraftan 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve diğer iş makineler birlikte, Orman teşkilatımız, Jandarmamız, AFAD'ımiz, itfaiyemiz ve diğer birimler hızlıca müdahale ederken, öbür tarafta da sahada bulunan yerleşim yerlerinde de tahliye sürecine başlanıyor. Burada bulunduğumuz yerde, Alaçatı'da muhkim ama yaz dönemi buraya gelen 4 tane evde 8 vatandaşımızın yaşadığı bilgisi var. Dolayısıyla hızlıca jandarmamız, Afatımız ve itfaiyemiz bu vatandaşları tahliye etmek için buraya geliyorlar. Geldiklerinde vatandaşlar evlerini terk etmişler. Dolayısıyla 5 kişiyi hemen alıp olay yerinden tahliye ediyorlar. Ancak 3 kişi daha önceden çıkmış ve ne tarafa gittiğini o sakinler de bilmiyorlar. 14.30 itibariyle yangın tamamen söndürüldüğünde, saha taraması yapıldığında maalesef 3 vatandaşımızın cesedine ulaştık" dedi.

"Bahçede çalışma yapan 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı"

Açıklamalarını sürdüren Vali Elban, "Bu süre zarfında hem jandarmamız, hem Afatımız, hem itfaiyemiz bu 3 vatandaşımızın yangın söndürme çalışmasına sürekli karadan, ormana ait helikopterlerimiz bir taraftan yangını söndürürken bir taraftan da vatandaşlarımızı aradı ancak kendilerine ulaşamadı. Bir taraftan da yangının batı bölgesinde iki tane daha yazlıkçı site var. Yine oraya yangının sıçramaması ile ilgili de arkadaşlarımız hızlı bir şekilde tahliye hazırlığı yaptılar. Şükür oraya yangın gelmeden durduruldu. Vatandaşların tahliyesinde gerek kalmadı. Maalesef buradaki 8 vatandaşımızdan 5'ini tahliye edebildik. Ancak daha önceden can haviyle kurtulmak için araziye kaçan 3 vatandaşımıza ekiplerimizin aramasına rağmen ulaşılamadı ve maalesef cansız bedenleri bulundu. Bahçede çalışma yapan 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas oldukları öğrenildi. Mesut ve Hilmi Coşkunöz'ün akraba oldukları belirtildi.