İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyun'daki yabancı bir teknede 266 kilogram skunk ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen operasyonda 266 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurları tarafından İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'nda yapılan denetimlerde, şüpheli olduğu değerlendirilen yabancı bayraklı bir yelkenli teknenin tespit edilmesi üzerine; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı personelince, narkotik dedektör köpeği katılımıyla bahse konu teknede yapılan aramada toplam 266 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı