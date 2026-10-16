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İzmir Urla'da Sahil Güvenlik, kara üzerinde 50 düzensiz göçmeni yakaladı

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İzmir Urla'da Sahil Güvenlik, kara üzerinde 50 düzensiz göçmeni yakaladı
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İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kara üzerinde tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 14 Ekim günü saat 21.45 sıralarında Urla ilçesi Çılga Koyu mevkiinde, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli karada ortak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda kara üzerindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Yemen, 14 Sudan, 11 Etiyopya, 3 Orta Afrika, 1 Çad uyruklu olduğu öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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